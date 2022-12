Ministerul Educatiei vrea actualizarea Statutului Elevului: cu drept pentru scolar de a cere anularea lucrarii scrise, dar si cu drept pentru profesor sa-si mustre elevul in fata clasei

Statutul Elevului, in vigoare din 2016, ar putea fi schimbat. Cel putin asa doreste Ministerul Educatiei, care a pus pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social un proiect de ordin in acest sens. Acesta, insa, a fost scos. Totusi, potrivit unui document obtinut pe surse de Edupedu.ro o modificare viza faptul ca elevii vor putea solicita anularea lucrarilor scrise, daca nu primesc notele in cel mult 30 de zile lucratoare. Acum, Statutul elevului prevede "dreptul de a primi rezultatele ... citeste toata stirea