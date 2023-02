Ministerul Educatiei pregateste o licitatie pentru achizitia a 3.200 de microbuze electrice, prin Oficiul National pentru Achizitii Centralizate, potrivit unui proiectul de Hotarare de Guvern pus in dezbatere publica, potrivit Edupedu. Programul national "Microbuze electrice pentru elevi" vrea sa asigure transportului pentru elevii din localitatile izolate, in special in zonele rurale si ... citeste toata stirea