Ministerul Mediului va impaduri aproape 7.700 de hectare si va regenera alte 24.000 pana la sfarsitul anului

Actiunile de impadurire din acest an vizeaza 7.692 de hectare, din care peste 4.700 de hectare se afla in fond forestier de stat si peste 2.850 de hectare sunt localizate in fond forestier privat, potrivit unui comunicat al Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.Ministerul Mediului a anuntat ieri, 21 martie, de Ziua Internationala a Padurilor, ca in acest an, prin cele doua campanii de impadurire din primavara si toamna, vor fi impadurite 7.692 de hectare si va regenera alte 24.000 de ... citeste toata stirea