Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, anunta, miercuri, devansarea datelor pentru plata pensiilor si indemnizatiilor pentru persoanele cu dizabilitati, avand in vedere minivacanta de Sfanta Maria.,,Avand in vedere zilele libere din perioada 12 -15 august acordate pentru sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, am decis ca plata pensiilor si a indemnizatiilor pentru persoanele cu ... citeste toata stirea