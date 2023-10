Ministerul Sanatatii a anuntat luni, ca a alocat de urgenta 150 de milioane de lei pentru spitale, "in conditiile in care intarzie avizarea de catre CNAS a finantarii suplimentare pentru spitale"Ministerul Sanatatii a suplimentat bugetul actiunilor prioritare cu 150 de milioane de lei, pentru ultimul trimestru din 2023.Prin acest program se finanteaza, direct din bugetul Ministerului Sanatatii, cele mai critice cazuri din spitalele de urgenta."Asigurarea finantarii in cadrul actiunilor ... citeste toata stirea