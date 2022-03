Ministerul Sanatatii a cumparat 22 de medicamente antituberculoase

Ministerul Sanatatii a finalizat procedura de achizitie pentru 22 de medicamente antituberculoase, a informat, joi, secretarul de stat Adriana Pistol, intr-o conferinta de presa organizata de Institutul "Marius Nasta"."Am avut intotdeauna ca prioritate aceasta boala. Cred ca tot ce s-a facut in ultimii ani este foarte vizibil, in sensul ca, in mod evident si pe date concrete, progrese semnificative au fost inregistrate in controlul tuberculozei. ... citeste toata stirea