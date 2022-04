Ministerul Sanatatii confirma primul caz de hepatita acuta severa la un copil din Romania

Hepatita acuta de origine necunoscuta a fost identificata la o fetita de 5 ani din Romania, in timp ce 169 de astfel de cazuri au fost inregistrate in 11 tari, potrivit Ministerului Sanatatii.Cazul din Romania vizeaza o fetita de 5 ani din Bucuresti-Ilfov, iar starea copilului este stabila, desi este internat in continuare.Fetita este internata la Bucuresti cu o forma grava de hepatita acuta, pe care medicii o descriu drept fulminanta."Cazul raportat de Romania este al unei fetite de 5 ... citeste toata stirea