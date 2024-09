Ministerul Sanatatii: cu camere video la ATI, dar fara panica

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca propunerea USR privind instalarea unor butoane de panica in saloanele de spital nu este una care sa poata functiona in sectiile de Anestezie-Terapie Intensiva. "Chestiunea cu butonul de panica, avand in vedere ca sunt pacienti care multi sunt intubati si asa mai departe, nu stiu daca butonul de panica este solutia, ca am vazut o initiativa legislativa in acest sens", a afirmat marti Rafila.El spune insa ca instalarea de camere de ... citește toată știrea