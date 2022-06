Ministerul Sanatatii: Guvernul a aprobat infiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate

Ministerul Sanatatii a anuntat ca va avea o Agentie Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate, necesara pentru investitiile in sectorul sanitar.Guvernul a aprobat, joi, infiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate. Acesta este un instrument care va face posibila accelerarea investitiilor in sectorul sanitar; in primul rand a celor trei spitale regionale, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Sanatatii."A fost anuntat inca de zilele ... citeste toata stirea