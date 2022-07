Ministerul Sanatatii: Punctele de prim ajutor din judetul Brasov, pentru persoanele afectate de canicula

Aproximativ 30 de puncte de prim ajutor, destinate persoanelor afectate de canicula, sunt in judetul Brasov, transmite Ministerul Sanatatii.In conditiile unui nou val de canicula in Brasov, Ministerul Sanatatii a transmis lista punctelor de prim ajutor destinate persoanelor afectate de canicula si recomandarile pentru a reduce efectele negative ale acestui fenomen.Ministerul Sanatatii a transmis lista punctelor de prim ajutor din judetul Brasov si din tara, instituite pentru a veni in ... citeste toata stirea