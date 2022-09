Ministerul Sanatatii: Recomandari privind igiena in scoli, in contextul pandemiei si al apropierii sezonului gripal

Ministerul Sanatatii a transmis o serie de recomandari privind normele de igiena individuala si colectiva pentru elevii profesori in scoli, in contextul pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 si al apropierii sezonului gripal.Ministerul Sanatatii recomanda "inspectia vizuala" a elevilor de catre profesori, la prima ora de curs, relateaza News.ro.Printre recomandari se numara pastrarea igienei mainilor, aerisirea salilor de curs. Dar si purtarea mastii in spatiile inchise aglomerate, slab ... citeste toata stirea