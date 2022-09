O delegatie a Patriarhiei Romane condusa de Preasfintitul Parinte Varlaam Ploiesteanul, Episcop-vicar patriarhal, s-a intalnit cu Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in cursul zilei de joi, 22 septembrie 2022. Scopul acestei intalniri a fost definitivarea protocolului de asistenta religioasa crestin-ortodoxa in unitatile sanitare, care urmeaza sa fie semnat in perioada imediat urmatoare.Protocolul ... citeste toata stirea