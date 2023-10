Ministerul Sanatatii va achizitiona 12 caravane pentru screeningul cancerului de col uterin si cancerului mamar, pentru a se deplasa prin tara, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. "Daca ne referim la PNRR, suntem avansati in achizitionarea a 12 caravane pentru screeningul cancerului de col uterin si cancerului mamar, sa poata deplasa in tara. In mod similar putem furniza si alte servicii medicale si ma gandesc foarte serios sa discutam si cu ... citeste toata stirea