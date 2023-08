Ministerul Sanatatii a lansat un program pentru imbunatatirea calitatii hranei in spitale. "Hrana buna si sigura pentru pacienti" va fi implementat in 252 de unitati spitalicesti din Romania.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vrea sa acceseze 450 milioane de euro de la Banca Mondiala, pentru programul "Hrana buna si sigura pentru pacienti" care sa fie implementat in 252 de spitale din Romania, care cu acesti bani vor reabilita propriile bucatarii care le vor oferi mancare ... citeste toata stirea