Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca probele recoltate de catre autoritati in cadrul programului "Tomata" nu au relevat depasiri ale unor compusi chimici utilizati de catre fermieri si recomanda consumatorilor sa achizitioneze produse romanesti.Ministrul transmite ca, daca situatia o va impune, se vor intensifica verificarile in teren.In data de 29 ianuarie 2024, Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau a trimis in judecata cinci persoane pentru comiterea infractiunilor de ... citeste toata stirea