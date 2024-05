Ministrul Agriculturii: Romania ar putea obtine 30 de milioane de tone de porumb anual

Romania ar putea obtine intr-un an 30 de milioane de tone de porumb de pe doua milioane de hectare de teren, dupa finalizarea programului de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii in anul 2027, adica o cantitate similara cu ceea ce produce in momentul de fata la toate culturile de pe cele noua milioane de hectare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, transmite Agerpres."Avem 162 de amenajari cuprinse in programul de reabilitare a infrastructurii ... citește toată știrea