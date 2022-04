Ministrul Agriculturii spune ca a gasit solutia pentru a evita risipa alimentara

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca a gasit solutia pentru a evita risipa alimentara. "Inainte sa fac cumparaturile, mananc. Cand mergi la cumparaturi si ti-e foame, ai cumpara jumatate de magazin", a afirmat el, potrivit News.ro.Chesnoiu a reconfirmat ca Romania nu are de ce sa se teama de o criza alimentara, in conditiile in care arunca anual doua miliarde de kilograme de alimente.Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa la Timisoara, daca Romania s-ar putea teme de ... citeste toata stirea