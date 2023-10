Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vor fi deschise in curand, centre antidrog, de testare si consiliere antidrog in fiecare judet din tara.Ministrul Alexandru Rafila, a anuntat ca se pregatesc masuri pentru instituirea unui program de deschidere a unor centre antidrog, specializate de testare si consiliere in ceea ce priveste problema drogurilor in fiecare judet al tarii."Vom pune la punct, in cateva luni, incat la inceputul anului viitor sa beneficiem macar in fiecare ... citeste toata stirea