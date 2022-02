Ministrul Apararii: Romania este pregatita sa primeasca peste 500.000 de refugiati din Ucraina

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marti, ca Romania este pregatita sa primeasca peste jumatate de million de refugiati ucraineni in cazul in care situatia din tara vecina se deterioreaza.Vasile Dincu a precizat, intr-o declaratie de presa, ca nu se asteapta insa ca un numar atat de mare de posibili refugiati sa ajunga in Romania. Dincu a amintit de situatia din 2014, cand ucrainenii care au plecat din tara din cauza conflictului cu Rusia au ales sa mearga in Polonia."Exista mai ... citeste toata stirea