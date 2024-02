Ministrul Apararii sustine ca serviciul militar obligatoriu este exclus, insa se discuta despre un servicu miliar voluntar. Tilvar afirma ca Romania nu este in pericol de razboi, nu este in pericol sa fie atacata.Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a afirmat, luni seara, ca reintroducerea serviciului militar obligatoriu in Romania este exclusa si nu exista niciun fel de discutie in acest sens, potrivit News.ro.Tilvar afirma ca Armata Romana a scazut de la 320.000 de oameni la aproximativ 80. ... citeste toata stirea