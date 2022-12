Ministrul Apararii: Teoretic, nu este exclus ca Putin sa foloseasca o arma nucleara tactica. Romania nu se teme de un atac

Ministrul Apararii, Angel Tilvar, spune ca Romania nu se teme ca va fi atacata, insa sunt avute in vedere toate scenariile. Folosirea armelor nucleare tactice de catre Rusia nu poate fi exclusa, "teoretic", mai spune ministrul, care si-a exprimat speranta ca acest lucru nu se va intampla.Angel Tilvar a afirmat, joi, ca Romania nu se teme ca va fi atacata, in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei, insa sunt avute in vedere toate scenariile, iar folosirea armelor nucleare nu poate fi ... citeste toata stirea