Ministrul Cimpeanu: Scoala poate incepe din septembrie 2023 pe alte baze. Elevii sa fie conectati cu realitatile societatii si cu tehnologia

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus ca pachetul legislativ privind educatia trebuie sa fie pus in consultare publica cat mai curand, astfel incat anul scolar 2023-2024 sa inceapa "pe cu totul alte baze".Ministrul Cimpeanu a declarat, joi ca, pachetul legislativ sa fie, apoi, dezbatut in Parlament, astfel incat sistemul de invatamant sa inceapa in septembrie 2023 "pe cu totul alte baze".Cimpeanu vrea ca scoala "sa conecteze mult mai bine elevii si studentii la realitatile societatii, ... citeste toata stirea