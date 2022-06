Ministrul cubanez al Educatiei si 12 rectori din Cuba viziteaza Brasovul

Ministrul cubanez al Educatiei Superioare, insotit de 12 rectori de la universitati de prestigiu din Cuba vor vizita Brasovul.Ministrul Educatiei Superioare, Jose Ramon Saborido, impreuna cu 12 rectori de la universitati de prestigiu din Cuba se afla in vizita in Romania.Ambasada Romaniei la Havana anunta ca, acestia vor vizita Romania in perioada 5-12 iunie, relateaza Agerpres.Momentul principal al vizitei il constituie semnarea de catre cei doi ministri a Programului de Cooperare in ... citeste toata stirea