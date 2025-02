Ministrul David anunta "regandirea titularizarii"

Ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David, a spus ca printre politicile educationale pe care ar urma sa le anunte in iunie 2025 va fi si regandirea titularizarii (concursul national de ocupare a posturilor de profesori). El a criticat actualul proces, in care "oameni buni care dau examene peste examene nu reusesc sa ajunga" la contract pe perioada nedeterminata, fiind nevoiti sa repete concursul din cauza lipsei de posturi, potrivit Edupedu.Daniel David a precizat ca "in primul rand, ... citește toată știrea