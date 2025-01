Ministrul de Finante vrea limitarea tranzactiilor cash "in domenii cu risc major"

Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, anunta ca vrea limitarea tranzactiilor cash, in mai multe domenii cu risc major.Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, anunta ca la nivelul ministerului se fac analize care vizeaza posibilitatea reducerii "foarte mult" a tranzactiilor cash "in domenii cu risc major", el aratand ca acestea nu pot fi complet eliminate."Cu siguranta eliminarea tranzactiilor cash ajuta foarte mult. Si sunt cateva domenii in care ar trebui sa mergem cu prioritate pe aceste ... citește toată știrea