Ministrul de Interne Catalin Predoiu a declarat, marti, intr-un interviu la DCNews ca le-a transmis sefilor din Politie acum o luna si jumatate ca "batalia cu drogurile la categoria adulti in momentul asta e pierduta"."Le-am spus textual, erau acolo peste 30 de oameni cred, deci am peste 30 de martori si am spus textual acest lucru, batalia cu drogurile la categoria adulti in ... citeste toata stirea