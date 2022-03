Ministrul de Interne: ,,Zilnic mor 5 oameni in accidente rutiere"

Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, miercuri, in cadrul unui eveniment de intrare in dotarea Politiei Romane a 45 de laboratoare mobile de educatie rutiera, ca asistam la un adevarat carnagiu pe sosele din Romania, si, potrivit statisticilor, in ultimii trei ani, zi de zi, au avut loc in medie 18 accidente grave, iar zilnic mor 5 oameni in accidente rutiere, cauzele fiind viteza excesiva, indisciplina in trafic a pietonilor si neacordarea prioritatii de trece pietonilor sau ... citeste toata stirea