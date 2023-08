Masurile fiscale pe care trebuie sa si le asume Guvernul creeaza tensiuni in interiorul Coalitiei, iar liderii PNL si PSD nu reusesc sa ajunga la un consens. Liberalii nu sunt de acord cu majorarea impozitelor pentru mediul de afaceri, iar aceasta pozitie a fost sustinuta si de ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, luni seara, intr-o emisiune difuzata de TVR Info."PNL a fost permanent partenerul mediului de afaceri. De altfel, de fiecare data, am militat pentru cota unica, am militat pentru a ... citeste toata stirea