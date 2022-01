Alte peste 5,6 milioane de teste COVID vor ajunge in weekend in scoli, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Mai exact, 5.660.000 de teste de saliva vor ajunge in scoli pana la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat ministrul Sorin Cimpeanu."Avand in vedere evolutia epidemiologica si importanta respectarii regulilor sanitare alaturi de ... citeste toata stirea