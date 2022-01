Ministrul Educatiei: Anul scolar 2022-2023 va avea o perioada de cursuri mai lunga decat actualul an

Ministrul Educatiei anunta din nou ca isi doreste un an scolar cu mai multe zile de scoala. El a spus ca viitorul an scolar va avea o perioada de cursuri mai lunga decat actualul an.Sorin Cimpeanu a declarat marti seara la Digi24 ca va propune in discutiile cu profesorii, parintii si elevii ca anul scolar 2022-2023 sa inceapa mai repede, dar nu inainte de 1 septembrie si sa se termine mai tarziu, dar nu mai devreme de 10 iunie.Ministrul a precizat ca modificarile vizeaza structura anului ... citeste toata stirea