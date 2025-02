Ministrul Educatiei, despre "fixatia" numarului de discipline si ore in noile planuri cadru: "As vrea macar in a doua parte a dezbaterilor sa incepem sa vorbim si de lucrurile de esenta"

Daniel David, ministrul Educatiei si Cercetarii, a atras atentia, ieri, ca discutiile despre noile planuri cadru puse deja in dezbatere sunt blocate pe numarul de ore si discipline. "Nu asta este miza. Miza este cum trebuie sa fie arhitectura acestor planuri-cadru, ce punem in trunchiul comun, ce punem in curriculum de specialitate", a spus Daniel David, citat de Edupedu.ro. Ministrul Educatiei a mai spus ca "Toti titularii vor fi protejati si apar norme in plus. Sa deschid sistemul pentru cei ... citește toată știrea