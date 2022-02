Ministrul Educatiei, despre reintoarcerea la trimestre: In luna martie trebuie sa avem o decizie. De cand am inceput semestrele, calitatea invatamantului a scazut

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut precizari, luni seara, la Digi24, despre decizia de revenire la anul scolar cu trimestre in loc de semestre.Sorin Cimpeanu a declarat ca Ministerul Educatiei a fost cel care a propus revenirea la trimestre in structura anului scolar, dar ca urmeaza un proces de consultare si de dezbatere pe aceasta tema.Noua structura a anului scolar 2022-2023 ar urma sa aiba trei trimestre si 5 vacante: o vacanta in luna octombrie -pentru toti elevii, o vacanta ... citeste toata stirea