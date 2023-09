Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat marti, referindu-se la testarea antidrog a elevilor, ca va fi "gandit" un sistem in asa fel incat atunci cand exista suspiciuni rezonabile sa se poata asigura si deconta eventuale testari numai cu acordul parintilor si asigurand confidentialitatea, nediscriminarea si evitand stigmatizarea."In ceea ce priveste prevenirea consumului de droguri in randul tinerilor astazi, am semnat un Plan comun de actiune pentru siguranta scolara care include ... citeste toata stirea