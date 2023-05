Ministrul Educatiei, Ligia Deca, nu exclude prelungirea anului scolar daca greva profesorilor nu se va termina in curand.Ligia Deca, a declarat, luni, dupa discutiile cu sindicatele din educatie, ca, "in acest moment, calendarul examenelor ramane in picioare", iar termenul pentru incheierea mediilor pentru clasele a 8-a si a 12-a poate fi prelungit, dar niciun copil nu ramane cu situatia neincheiata.Daca greva va continua, exista posibilitatea de prelungire a cursurilor si de reprogramare a ... citeste toata stirea