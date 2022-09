Ministrul Educatiei: Parintii pot intra, luni, in unitatile de invatamant la festivitatile de la inceputul noului an scolar

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, combate o stire falsa lansata pe retelele de socializare. El precizeaza ca parintii pot intra in scoli si gradinite, luni, la festivitatile de la inceputul cursurilor anului scolar 2022-2023.Ministrul Educatiei a transmis, vineri, pe Facebook, ca parintii au acces in unitatile de invatamant la festivitatile care marcheaza inceperea cursurilor noului an scolar. El precizeaza ca informatia potrivit careia Ministerul Educatiei a emis o decizie restrictiva ... citeste toata stirea