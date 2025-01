Ministrul Educatiei: Peste jumatate dintre elevii pe care ii avem in scoli se plang de faptul ca sunt victime ale diverselor forme de violenta, cea mai frecventa cea verbala

Ministrul Educatiei, Daniel David, a afirmat, joi, ca peste jumatate dintre elevii din scoli se plang ca sunt victime ale diverselor forme de violenta si a precizat ca cea ma frecventa este violenta verbala. Ministrul a adaugat ca are zero toleranta pentru violenta in institutiile de invatamant, transmite News.ro."Astazi sarbatorim Ziua Internationala a Non-Violentei in scoli. Ceea ce este un lucru foarte important pentru noi, pentru ca, pe baza datelor pe care le avem si noi, a unor analize ... citește toată știrea