Ministrul Educatiei: Scolile se vor redeschide in conditii normale. In ce conditii se poate inchide o scoala sau o clasa?

Ministrul Educatiei, Ligia Deca a venit cu precizari privind redeschiderea scolilor in contextul cazurilor de gripa.Scolile vor fi redeschise pe 9 ianuarie, potrivit programului, a declarat, joi, ministrul Educatiei, Ligia Deca, care a adaugat ca nu este incurajata neparticiparea la cursuri, relateaza Agerpres."Procesul educational va reincepe cu 9 ianuarie, lunea viitoare, asa cum este prevazut in structura anului scolar. Nu incurajam in niciun fel neparticiparea la cursuri. Consideram ca, ... citeste toata stirea