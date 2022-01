Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor intra in online."Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei - Ministerul Sanatatii se raporteaza la rata de vaccinare din ziua de vineri. Daca rata de ... citeste toata stirea