Ministrul Educatiei vrea continut schimbat la disciplina religie. Si modalitate diferita de predare

Invatamantul liceal are nevoie de schimbare, inclusiv in predarea religiei, pentru a combate fenomenul pseudo-stiintei si al pseudo-religiei in randul elevilor, a declarat ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David, la TVR Info."Desi avem religia in trunchiul comun, va trebui schimbat si acolo continutul si modalitatea de predare, fiindca copiii aluneca intr-o pseudo-religie. Chiar cei care sunt religiosi ajung sa creada, de fapt, lucruri care din punct de vedere religios sunt la limita ... citește toată știrea