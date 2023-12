Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a anuntat ca in 2027 ar trebui sa intre primele molecule de gaz din Neptun Deep si a mentionat ca acesta este cel mai important zacamant pe care Romania il are. El a precizat ca acolo sunt intre 100 si 200 de miliarde de metri cubi si tara noastra isi va dubla astfel productia de gaze.Burduja a fost intrebat despre miliardele de euro pe care Romania le pierde deoarece intarzie exploatarea gazelor din Marea Neagra."Avem un perimetru in Marea Neagra, ... citeste toata stirea