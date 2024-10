Ministrul Energiei: Preturile la facturi nu vor fi mai mari decat iarna trecuta

Preturile la gaze si energie electrica nu vor fi mai mari iarna aceasta, in raport cu perioada similara precedenta, schema de compensare-plafonare fiind in vigoare pana la 1 aprilie 2025, a declarat, luni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la Palatul Parlamentului."Preturile (la facturi - n. r.) nu vor fi mai mari decat iarna trecuta. Schema de compensare-plafonare este in vigoare pana la 1 aprilie. A fost important si este important sa-i protejam pe ... citește toată știrea