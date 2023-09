Proiectul de lege pentru exploatarea energiei eoliene offshore ar putea intra in Guvern in maximum doua saptamani, iar luna decembrie ar trebui sa fie un termen fezabil pentru adoptarea acestui proiect legislativ, a declarat, luni, intr-o dezbatere de specialitate, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, conform Agerpres."Romania, in raport cu alte state europene, se pozitioneaza printre pionierii acestei tehnologii si sigur ca avem tot interesul sa fim acolo pe harta marilor investitori si sa ... citeste toata stirea