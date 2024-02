Ministrul Familiei, despre programul de fertilizare in vitro: Pentru anul 2023 am avut 10.000 de proceduri eligibile

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, anunta ca, in urma implementarii programului de fertilizare in vitro care ajuta cu vouchere de 3.000 de euro familiile care nu pot avea copii pe cale naturala, in Romania s-au nascut 73 de copii si alte peste 1.700 de femei care au beneficiat de aceasta procedura cu decontare de la stat sunt insarcinate."Pentru anul 2023 am avut 10.000 de proceduri eligibile. Din 10.000, incepand cu luna octombrie avem, pana saptamana trecuta - in fiecare saptamana primim ... citește toată știrea