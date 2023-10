Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a anuntat ca sustine montarea de camere de supraveghere in fiecare casa familiala unde locuiesc copiii institutionalizati."Ne propunem realizarea unui sistem integrat care sa cuprinda Registrul Unic al Copilului, referitor la copiii institutionalizati, din momentul in care ei intra in sistem, date despre parinti, stare de sanatate, precedente penale, daca sunt sau nu vizitati, pana cand el iese din sistem si ajunge un adult realizat.", a afirmat Natalia ... citeste toata stirea