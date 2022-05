Ministrul Finantelor: Este exclusa inghetarea pensiilor si salariilor anul acesta

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca este "exclus" sa se ia in calcul o inghetare a pensiilor si salariilor in acest an, iar datoria publica creste pe seama unor imprumuturi angajate de stat pentru a face investitii.Ministrul Caciu a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria, daca s-a discutat despre inghetarea pensiilor si a salariilor pentru a face o economie la bugetul de stat."Exclus. Si am spus acest lucru de cand a inceput o emotie ... citeste toata stirea