Ministrul Finantelor: Romania nu are nevoie de nicio taxa noua sau impozit nou in 2025

Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, a oferit asigurari ca Romania nu va introduce taxa noua sau impozite suplimentare in 2025.

Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, afirma, vineri, ca Romania nu are nevoie de nicio taxa noua sau impozit nou in acest an, iar dialogul cu Comisia Europeana este unul continuu si nu vizeaza o eventuala crestere a acestora.

Ministrul Finantelor asigura: Fara taxa si impozit noi in 2025

"Romania nu are nevoie de nicio taxa noua sau