Salariul minim ar putea creste la 3.300 lei, de la 1 octombrie, a declarat, marti, la Antena 3, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.Coalitia de guvernare a agreat, de principiu, varianta majorarii salariului minim la 3.300 lei brut, de la 1 octombrie, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos.Cat despre ceea ce se va intampla de la 1 ianuarie 2024, totul va depinde de modul in care vor evolua lucrurile in coalitia PNL-PSD.Bolos a tinut sa precizeze ca nu a fost pusa in discutie in ... citeste toata stirea