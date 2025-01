Ministrul Finantelor sustine ca nu va creste TVA in 2025

Ministrul Finantelor anunta ca se lucreaza la elaborarea bugetului si sustine ca nu va creste TVA in 2025.Desi in reforma fiscala a Guvernul au fost analizate variante cu crestere a TVA, ministrul Finantelor, Tanczos Barna sustine ca nu va creste TVA in 2025.Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, anunta, duminica dupa-amiaza, ca se lucreaza la elaborarea bugetului si sustine ca nu va creste TVA."Elaboram bugetul ... citește toată știrea