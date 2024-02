Ministrul Finantelor sustine ca Romania economiseste doua miliarde de lei prin comasarea alegerilor

Romania economiseste doua miliarde de lei prin comasarea alegerilor, iar orice tip de economie care apare este binevenita, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos, citat de Agerpres."In bugetul de stat am avut bugetat 3,8 miliarde de lei, aproape 4 miliarde de lei. Deci, comasarea aduce intr-adevar aceasta economie la buget (doua miliarde de lei n.r.). Oricum, in perioada aceasta in care ne uitam la orice leu pe care il ... citește toată știrea