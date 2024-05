Ministrul Mediului a prezentat la Brasov un caine anti-urs

In timpul vizitei de miercuri, 22 mai, din judetul Brasov, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a mers sa vada si santierul centrului reabilitare a ursilor ce se construieste in Masivul Postavarul, cu bani europeni.Centrul de reabilitare a ursilor se construieste in Valea Timisului si se va intinde pe o suprafata de 61,18 hectare apartinand municipiului Brasov si administrat de partenerul din proiect Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt. Capacitatea acestui centru va fi de aproximativ 100 ... citește toată știrea